Récidive de cancer pour le fils de Jonathan Roberge

Triste nouvelle pour le fils de Jonathan Roberge. Xavier affronte une récidive de son cancer du cerveau. Il était pourtant en rémission depuis le printemps 2020.

C'est dans un long texte sur les réseaux sociaux que l'humoriste a annoncé que, jeudi, il devra subir une chirurgie. Dans son message, Jonathan a écorché au passage les milliardaires Richard Brenson et Jeff Bezos qui ont réussi leurs voyages dans l'espace.

«La même semaine que des milliardaires dépensent des millions pour s’envoler dans l’espace sans raison scientifique, j’apprends que mon fils a une récidive de son cancer pour lequel aucune chimiothérapie n’a encore été découverte pour lui sauver la vie...

PPS: Pour ceux avec de l’empathie et qui voudront pas me faire la morale sur mon commentaire contre des multimilliardaires, Xa se fait opérer demain et recommence ses traitements. Ce cancer va manger un "sidekick dins flancs". Continuons de donner à la recherche médicale.»

Jonathan Roberge