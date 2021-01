Reconfinement du Québec et couvre-feu pour un mois

Le Québec sera reconfiné à compter de samedi pour les 4 prochaines semaines et un couvre-feu sera imposé au Québec de 20h à 5h le lendemain matin, jusqu'au 8 février.

Les Québécois qui ne le respecteront pas s'exposent à des amendes allant de 1000 à 6000$.

Les commerces, dont les épiceries, devront fermer leurs portes à 19h30, à l'exception des stations-services et pharmacies.

Avis aux parents: Le retour en classe pour les élèves du primaire se fera comme prévu lundi prochain. Les enfants devront toutefois porter un masque dans les corridors et ceux de 5e et 6e années devront également l'avoir en classe. Les élèves du secondaire retourneront sur les bancs d'école, une semaine plus tard, soit le 18. Le gouvernement fournira des masques de procédures.

Les garderies et services de garde resteront ouverts.

Le premier ministre François Legault affirme que la situation est grave et qu'il n'a eu d'autre choix que de prendre une décision difficile.

Le télétravail continue d'être obligatoire.

Seuls les sports individuels extérieurs seront permis. C'est donc dire qu'il ne sera pas possible de prendre des cours de ski par exemple.

Nouveauté : La cueillette en bordure de rue sera permise pour les commerces non essentiels.