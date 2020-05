Reitmans se place sous la loi sur les créanciers

Ça va de mal en pis pour les magasins Reitmans qui veulent se placer sous la loi sur les arrangements avec les créanciers. La compagnie qui compte 6 800 veut procéder à une importante restructuration

En plus de ses 259 magasins Reitmans au Canada, la compagnie compte également 106 succursales Penningtons, 80 RW & CO, 77 boutiques Addition Elle et 54 Thyme Maternité.

" La demande de protection en vertu de la LACC est assurément la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre dans l'histoire quasi centenaire de notre organisation, mais la pandémie actuelle ne nous laisse aucun choix . Nous sommes convaincus qu'il s'agit de la seule solution pour nous assurer de continuer à prospérer dans l'avenir." - Stephen Reitmans, président et chef de la direction

La franchise qui se spécialise dans la vente de vêtements féminins avait déjà d'importants problèmes financiers avant la pandémie. Ses pertes atteignaient 87,4 millions de dollars en plus d'un recul de 5,8% de ses ventes entre février 2019 et février 2020.

L'ensemble des magasins et le commerce en ligne demeureront ouvert jusqu'à nouvel ordre.