Relâche: les familles pourront profiter de certaines activités

Le gouvernement Legault offre quelques assouplissements aux familles à la recherche d'activités pour la semaine de relâche, en début mars. Les piscines, les patinoires intérieures et les cinémas rouvriront à compter du vendredi 26 février, même en zone rouge.

Par exemple, il sera possible de prendre des bains libres et de patiner en famille. Jusqu'à 8 personnes pourront par ailleurs se réunir à l'extérieur au lieu de 4 comme c'est le cas présentement en zone rouge.

Le couvre-feu est toutefois maintenu pour le moment.

Pour le premier ministre Legault, il était tout de même nécessaire d'offrir un peu plus de liberté à la population.

"Quelques activités, idéalement et le plus possible à l'extérieur, je pense que c'est une question d'équilibre et de santé mentale, pour les enfants et pour les parents. On peut pas penser que les parents vont garder les enfants dans la maison pendant toute une semaine." - François Legault, premier ministre du Québec.