Québec donne son feu vert à une rentrée scolaire en personne dans les cégeps et Universités, puisque le taux de vaccination est jugé satisfaisant.

Ça se fera sans distanciation dans les classes, mais le un mètre sera toujours de mise dans les aires communes.

Les étudiants pourront retirer leur masque pendant leur cours et à la bibliothèque, mais devront le remettre lors de leurs déplacements.

Les activités parascolaires et sportives seront permises, mais réservées aux étudiants qui ont reçu leurs deux doses.

Les initiations et activités d'accueil pourront aussi avoir lieu sur les campus, sauf dans 6 Cégeps où le taux de vaccination est insuffisant.

Il s'agit du Cégep Marie-Victorin à Montréal, du Collège de Rosemont à Montréal, du Cégep André-Laurendeau à Montréal et du Collège Ahuntsic à Montréal. Le Cégep de Saint-Félicien au lac Saint-Jean et le Cégep de Sept-Îles en font aussi partie.

«On va accompagner ces établissements et on veut vraiment qu'ils augmentent leur taux de vaccination. On fait un appel aux étudiants d'ailleurs d'aller se faire vacciner.»

-Danielle McCann, la ministre de l’Enseignement supérieur