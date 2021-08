RENTRÉE SCOLAIRE: Masque dans les aires communes, mais pas en classe

Le masque demeurera obligatoire en partie lors du retour à l'école cet automne pour les jeunes du primaire et du secondaire.

Les élèves n'auront pas à le porter en classe et au service de garde, mais il sera obligatoire dans les aires communes et dans les autobus scolaires où d'ailleurs des sièges leur seront assignés.

Les enseignants n'auront pas non plus à mettre un masque, si le deux mètres est respecté.

Fini également les bulles-classes et la distanciation.

Le gouvernement Legault confirme aussi la reprise des activités parascolaires. Les élèves du secondaire devront toutefois présenter un passeport vaccinal pour participer aux activités à haut risque de transmission.

Selon le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ce plan de la rentrée scolaire est possible puisque 77% des jeunes de 12 à 17 ans sont pleinement vaccinés ou en voie de l'être.

Ce n'est finalement pas avant la fin décembre que les classes du Québec seront dotées de lecteurs de CO2.

Le gouvernement Legault avait pourtant promis que ce serait fait à temps pour la rentrée.

L'appel d'offres a toutefois été lancé un mois plus tard que ce que le ministre de l'Éducation avait annoncé.

Québec assure avoir agit le plus rapidement possible et explique les retards par la complexité logistique sur le terrain.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a voulu se faire rassurant sur la qualité de l'air en indiquant que des travaux ont été faits tout l'été.

«C'est le temps de cesser les campagnes de peur, oui il y avait du travail à faire, mais on l'a fait et on continue de le faire. En plus d'améliorer la qualité de l'air, on va la mesurer comme on ne l'a jamais fait et comme personne d'autre l'a fait au Canada.» -Jean-François Roberge(Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Noovo info)