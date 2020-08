RENTRÉE SCOLAIRE: Nouveau plan bien accueilli par le milieu de l'éducation

Les réactions sont multiples à la suite de la présentation cet après-midi par le ministre de l'Éducation du plan actualisé en vue de la rentrée scolaire. Plusieurs acteurs du réseau de l'éducation se disent aujourd'hui satisfaits du plan pour la rentrée scolaire, même si certaines questions demeurent sans réponse.

Le masque sera obligatoire dès la 5e année dans les aires communes et les élèves n'auront pas à respecter la distanciation physique à l'intérieur de leur classe, qui sera leur «bulle». Les élèves vulnérables ou ayant des membres de la famille à risque pourront recevoir l'enseignement à la maison avec une note du médecin.

Advenant une éclosion dans une classe ou une école, les parents seront avertis et les cours pourraient être temporairement suspendus. Dans ces cas, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, garantit que des cours en ligne seront offerts dans les 24 heures suivant la fermeture. Il a affirmé que les outils technologiques ne manqueront pas alors que 100 millions de dollars de commandes ont été faits.

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) se réjouit de ces mesures, mais des questions demeurent sans réponse, notamment en ce qui concerne le rattrapage.

« Ça ne dispose pas des questionnements qui demeurent sur le port du masque en classe. Dans certaines classes, la distanciation du deux mètres entre le prof et les élèves ne sera pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour le prof, est-ce qu'il va devoir porter le masque en tout temps? Il faut qu'on ait accès à des mesures de dépistage accélérées aussi, car on ne peut pas se permettre d'attendre quatre, cinq, six, sept jours avant d'avoir les résultats à savoir si oui ou non, dans la classe ou l'école, il y a un foyer d'éclosion. »

- Sylvain Mallette, président de la FAE