Réouverture des bars, casinos, parcs aquatiques et spas

La santé publique autorise un déconfinement presque complet du Québec.

Le directeur national de la santé publique, Horadio Arruda, en a fait l'annonce cet après-midi à Montréal.

Les bars peuvent rouvrir leurs portes, dès aujourd'hui. Il sera toutefois interdit aux clients de danser, puisqu'ils devront rester assis et éviter de circuler pour respecter plus facilement le 2 mètres de distance.

Comme pour les restaurants, un nombre maximal de 10 personnes par table provenant de trois familles devra être respecté.

Québec annonce également la réouverture des parcs aquatiques et d'attractions comme la Ronde, casinos, maisons de jeu, spas, les établissements d'hébergement touristique comme les auberges de jeunesse et entreprises de service où le télétravail n'est pas possible.

Les activités de dégustation dans les entreprises agrotouristiques et les visites guidées peuvent elles aussi reprendre.

Trois exceptions : Les festivals et grands événements, les camps de vacances avec séjours et sports de combat demeurent interdits cet été.

Le Dr Horacio Arruda demeure convaincu qu'il y aura une deuxième vague. Il n'a pas caché son inquiétude face à un relâchement des Québécois et a rappelé l'importance de respecter les mesures sanitaires, soit le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port du masque lorsque le 2 mètres ne peut être respecté.

«Je ne cacherai pas que je suis excessivement préoccupé par le fait qu'on sent un relâchement avec le déconfinement.» -Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec

Gouvernement du Québec