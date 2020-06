Réouverture des centres commerciaux dans le Grand Montréal le 19 juin

Québec donne le feu vert à la réouverture des centres commerciaux dans le grand Montréal et la MRC de Joliette à compter du 19 juin. Ailleurs au Québec, ils le sont depuis le 1er juin.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce en fin d'après-midi vendredi.

Les commerces de services directs à la population et aux entreprises, comme les agences de voyages et les cordonneries, pourront quant à eux reprendre leurs activités à compter de lundi prochain.

Une distance de deux mètres devra être respectée entre les clients dans toutes les aires communes des centres commerciaux, sauf s'ils résident sous le même toit ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre. Le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé dans les lieux publics.

Par ailleurs, les aires de restauration des centres commerciaux de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie pourront rouvrir le 22 juin et le 15 juin, dans le reste de la province.

Les centres commerciaux et les commerces devront mettre en place plusieurs mesures sanitaires pour éviter la propagation de la COVID-19, telles qu'un nombre limité de clients, des panneaux de plexiglas aux caisses, aux kiosques d'information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu'un sens de circulation unique, dans la mesure du possible.

La CNESST a élaboré un guide pour le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux.

Le gouvernement a exigé la fermeture des centres commerciaux le 23 mars dernier, alors que plusieurs boutiques avaient déjà pris la décision de ne plus y ouvrir leurs portes et que les heures d'ouverture avaient été réduites.