Réouverture des gyms, piscines et arénas au Québec

Les gyms, arénas, piscines et plateaux sportifs (dojo, gymnastique, etc.) de même que les plages publiques et privées pourront rouvrir dès lundi prochain (22 juin) au Québec.

La ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest a aussi annoncé la reprise de la formation des sauveteurs et des sports d'équipe, avec l'application des mesures de distanciation physique recommandées par la Santé publique.

"C'est un retour à la normale qui devra se faire prudemment et nous devrons apporter des ajustements dans la pratique de nos activités sportives préférées. Cependant, je suis persuadée que nous nous adapterons rapidement" - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la Condition féminine.

Les matchs de boxe et autres sports de combat demeurent interdits. L'accès aux vestiaires sera permis, mais il est conseillé pour les sportifs de se changer et de se doucher à la maison.

DES SPORTIFS IMPATIENTS

L'annonce de cet avant-midi était très attendue par les sportifs et particulièrement par les propriétaires de centres de conditionnement physique. Le centre Méga Fitness Gym de L'Ancienne-Lorette (Québec) a défié le règlement en ouvrant ses installations hier matin. Plus tard dans la journée, il a reçu la visite des policiers. À lire ici ! Le propriétaire pourrait écoper d'une amende variant entre et 1000$ et 6000$.

Le Directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda a déploré le non-respect des règles de confinement et il a lancé une nouvelle mise en garde aux Québécois.