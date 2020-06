Réouverture des restaurants et rassemblements intérieurs autorisés

Les restaurants du Québec pourront rouvrir leurs portes dès lundi prochain, à l'exception du grand Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie où la date prévue est le 22 juin.

Le nombre de clients sera laissé à la discrétion des restaurateurs qui devront s'assurer de faire respecter la distance de 2 mètres entre les tables. Un guide des règles d'hygiène a été rédigé par la CNESST, en collaboration avec l'industrie de la restauration qui représente plus de 14 milliards de dollars en ventes et plus de 200 000 emplois.

Il est suggéré de rédiger les menus sur des ardoises ou des écrans au mur pour éviter de distribuer des menus. Si c'est impossible, ils devront être désinfectés entre chaque client, tout comme les tables, chaises, poignées de porte et autres objets ou surfaces partagés.

Les employés de cuisine devront également porter de l'équipement de protection individuel lorsque la distance physique de deux mètres ne pourra pas être respectée.

Le gouvernement s'est entendu avec la Régie des alcools, des courses et des jeux pour assouplir les règles entourant les terrasses.

« Pour que les propriétaires de restaurants puissent modifier, agrandir ou obtenir l'autorisation d'exploiter temporairement un permis d'alcool sur une terrasse dans le contexte de la COVID-19. [...] La vérification des demandes se fera de façon accélérée.» - André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Quant aux restaurants de type buffet, des employés devront s'assurer de servir les clients.

Les rassemblements intérieurs bientôt permis

Les Québécois qui ont plutôt envie d'inviter proches et amis à la maison pourront les recevoir à l'intérieur.

Québec va autoriser les rassemblements de 10 personnes ou moins dans les lieux privés, à compter du 15 juin partout au Québec, sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal où ce sera possible dès le 22 juin. Le groupe devra être formé de gens provenant d'un maximum de 3 adresses différentes.

La distance de 2 mètres devra encore une fois être respectée, mais seulement entre les personnes qui ne vivent pas ensemble.

La désinfection des objets et surfaces partagées doit être effectuée. Québec demande aussi aux citoyens de prendre note des gens qui les visiteront pour pouvoir les retracer rapidement si un cas de COVID-19 se déclare parmi les convives.

Les bars devront encore patienter

Contrairement aux restaurants qui ont le feu vert de la Santé publique, les bars qui n'ont pas de permis pour la préparation d'aliments devront faire preuve d'encore un peu de patience.

Lors de son annonce, le gouvernement a précisé que les tenanciers de bars qui servent de la nourriture feront exception et pourront aussi rouvrir leurs portes et que les restaurateurs auront le droit de vendre de l’alcool à un client qui ne mange pas un repas.

Québec espère être bientôt en mesure de les rouvrir éventuellement, mais explique que les deux types d'établissement sont différents.

«On sait très bien que la consommation d'alcool qui est faite dans un bar est dans un autre contexte que la consommation d'alcool qui se fait lors d'un repas ou dans un restaurant. Le milieu est plus propice à l'absence de distanciation.» -Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique

Les restaurateurs sont prêts à relever le défi

L'Association Restauration Québec salue l'annonce d'aujourd’hui qui, selon elle, permettra à bon nombre de restaurateurs de respirer un peu.

L'ARQ convient toutefois que ce qui attend les exploitants de restaurant dans les prochaines semaines sera un immense défi à surmonter étant donné les nombreuses mesures sanitaires à respecter.

«La réouverture des salles à manger constitue en quelque sorte le symbole d’une bataille remportée par les Québécoises et les Québécois sur la COVID-19 et il faut s’en réjouir. Les restaurateurs sont prêts à relever le défi et à offrir le service en toute sécurité autant pour les travailleurs que la clientèle.» -L'Association Restauration Québec

L'ARQ applaudit également les assouplissements administratifs annoncés quant à l’aménagement des terrasses cet été, notamment quant à leur occupation sur le domaine public.

Réouverture des salles à manger : les restaurateurs heureux et impatients de revoir leur clientèle le 15 juin! https://t.co/R0FEdjoAbj via @ARQ_resto — ARQ (@ARQ_resto) June 8, 2020

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell Média Montréal)