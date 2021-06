Réouverture des terrasses des bars en Outaouais

Certains propriétaires de resto-bars dans le Vieux-Hull éprouvent des sentiments mitigés face à l'ouverture des terrasses. Depuis aujourd'hui, deux adultes de résidences différentes peuvent occuper une même table. Ces nouveaux assouplissements font partie du plan de déconfinement du gouvernement Legault.

Claude Chapdelaine co-propriétaire du Pêle-Mêle, situé sur la rue Laval à Gatineau est soulagé de voir arriver ces assouplissements.

Par contre selon lui, ils ne seront pas suffisants pour renflouer ses coffres durement touchés par la pandémie depuis un an. Il faut dire que les propriétaires de bars et restaurants ont été doublement pénalisés au cours de la dernière année. En plus de la pandémie, ils ont dû jongler avec des travaux de réfection sur la rue Laval.

S'il a des sentiments mitigés par rapport à la réouverture graduelle des bars, Claude Chapdelaine se dit très soulagé de la fin des travaux.