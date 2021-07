REPÊCHAGE DU KRAKEN: Price demeure avec les Canadiens

Tout porte à croire que le gardien Carey Price va rester dans le giron des Canadiens de Montréal. Le Kraken de Seattle n'aurait pas sélectionné le #31 dans le cadre du repêchage d'expansion.

C'est plutôt le défenseur Cale Fleury qui serait le choix de la nouvelle équipe de la LNH. Un choix de troisième ronde du Tricolore en 2017, le joueur de 22 ans n'a pas été en mesure de se tailler une place parmi les réguliers cette année. Il a plutôt passé la dernière saison avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

L'an dernier, il avait récolté un but en 41 matchs avec le grand club.

C'est vers 20h qu'on connaîtra la liste complète officielle des choix du Kraken. Plusieurs médias avancent que parmi les gardiens, on retrouverait celui des Panthers de la Floride, Chris Driedger, ainsi que celui des Capitals de Washington, Vitek Vanecek.

Blessures

À la surprise générale, Price n'avait pas été protégé par le directeur général Marc Bergevin, qui avait même dû demander à son gardien étoile de lever sa clause de non-échange pour l'occasion.

Bergevin avait visiblement parié que le Kraken ne serait pas intéressé par le contrat de 10,5 M$ US, un impact important dans le calcul de la masse salarial à ses débuts dans la LNH. Le Kraken aurait également eut à verser un bonus de 11 M$ en septembre au gardien.

De plus, TSN et DailyFaceoff ont rapporté dans les derniers jours que Price avait à se rendre à New York cette semaine pour des examens à un genou. Une opération pourrait être nécessaire, compromettant le début de la prochaine saison. Il serait aussi ennuyé par une blessure à une hanche.