Reprise du sport étudiant et des activités parascolaires le 14 septembre

Les programmes sport/art études et les activités parascolaires pourront reprendre le 14 septembre, si les cas de COVID-19 n'augmentent pas dans les écoles.

À partir de cette date, les élèves du Québec n'auront plus à respecter les bulles-classes. Devant la pression populaire, le premier ministre François Legault en a fait l'annonce cet après-midi lors d'un point de presse impromptu dans sa circonscription de L'Assomption, dans Lanaudière.

Depuis hier, plusieurs ont dénoncé l'incohérence de suspendre le sport à l'école alors qu'il est possible d'en faire au civil.

Des centaines de personnes ont même manifesté ce midi à Québec pour faire changer d'idée le gouvernement.

Le premier ministre François Legault estime plutôt que son gouvernement fait preuve de prudence avec cette directive. M. Legault affirme être le premier à reconnaître que les sports sont très importants pour motiver les jeunes.

«Moi je pense qu'il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'on dit, on dit on y va par étape, on a un gros défi, on met toutes les chances sur notre côté de réussir la première étape. Même je dirais que la semaine prochaine on devrait être capable de voir si tout se passe bien ou s'il y a beaucoup d'éclosions.» -François Legault, premier ministre du Québec