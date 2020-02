Reprise partielle du service de VIA Rail

VIA Rail annonce la reprise partielle de ses activités de transport entre Québec-Montréal et Ottawa. Dès jeudi matin, le service reprendra alors que la crise se poursuit ailleurs au pays.

Le transporteur n'a pas expliqué la raison derrière cette reprise du service.

Les trains 22-24-26 et 28 en partance d'Ottawa seront à nouveau accessibles pour les voyageurs à compter de jeudi matin 8h. Ce sera également le cas des trains 33-35-37 et 39 en partance de Québec selon le site de VIA Rail.

« Nous demeurons confiants que la situation soit résolue le plus tôt possible et nous encourageons toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d’une résolution pacifique » - extrait communiqué VIA Rail

Les autres services restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les détenteurs de billets qui ne peuvent utiliser le service seront automatiquement remboursés.

Plus de 80 000 passagers ont dû se contenter d'un voyage en autobus ces deux dernières semaines en raison des blocus autochtones pour faire pression sur le gouvernement Trudeau. Les Premières Nations sont contre la construction du pipeline Coastal Link en Colombie-Britannique.

Justin Trudeau fera le point sur la situation à 11h, mardi, à la Chambre des communes.