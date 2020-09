Réseau d'arnaques amoureuses démantelé au Québec

La Sûreté du Québec a procédé tôt ce matin au démantèlement d'un vaste réseau d'arnaque amoureuse ayant fait au moins une cinquantaines de victimes, peut-être plus.

12 individus de Montréal, Québec et de l'Outaouais ont été arrêtés, dont la présumée tête dirigeante du réseau, Sogli Espoir Kouass et ses complices allégués, Akissi Christelle Semon et Yapo Landry N'Cho. Ces suspects sont tous âgés dans la trentaine. Ils seront accusés de fraude ou de recel, selon leur degré d'implication.

Ces suspects s'attaquaient principalement aux personnes plus âgées. Les victimes étaient repérées par l'entremise des sites de rencontres et des réseaux sociaux. Les fraudes varient entre 1000$ et 350 000$. Elles totalisent 2.3 millions de dollars, précise la SQ. Le réseau a fait des victimes au Québec, ailleurs au Canada ainsi qu'en Europe.

L'opération a été menée en collaboration avec Revenu Québec, l'Agence du Revenu du Canada et les autorités policières de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest où 6 suspects seront arrêtés sous peu.

Une fraude courante et très coûteuse

La fraude sentimentale figure dans le top 10 des fraudes le plus signalées au Canada. L'an dernier, elle a coûté plus de 18,3 M$ aux Canadiens.

En 2018, une retraitée de Sherbrooke en Estrie avait transféré 118 000$ à son amoureux virtuel pour réaliser ensuite qu'il agissait sous un faux nom et qu'il faisait partie d'une vaste fraude de calibre international.