Résidence Herron : la ministre des aînés répète qu'elle ne savait pas ce qui se passait

La ministre des aînés, Marguerite Blais qualifie de tragédie la situation qui s'est produite à la résidence Herron de Dorval où 47 ainés sont morts lors de la première vague de la pandémie.

De nouvelles preuves ont été déposées à l'enquête du coroner Géhane Kamel. Il s'agit d'enregistrement d'appels à l'aide logés au 811 par les copropriétaires Samantha Chowieri et son conjoint en mars 2020. Ils demandent de l'aide, car il y a manque de personnel pour répondre aux besoins élémentaires des bénéficiaires. «Les résidents ont besoin de boire de l'eau et de manger. Ça va être vraiment grave notre situation et je pense que personne ne comprend» peut-on entendre dans l'appel à l'aide logé au service Info-Santé.

Un courriel obtenu par Radio-Canada révèle que le cabinet de la ministre a été informé dans les heures suivantes. Pourtant, la ministre Blais soutient avoir été mise au courant de la situation que le 10 avril avec la parution d'un article dans le quotidien The Gazette. L'opposition l'accuse d'avoir cafouillé dans le dossier en ne faisant pas le suivi nécessaire.

Martelée de question à l'Assemblée nationale ce matin, la ministre Blais a déclaré avec une voix chevrotante: «En mon âme et conscience, je ne savais pas ce qui se passait, de cette manière-là, dans le CHSLD Herron. Je n'aurais jamais accepté, ni la ministre de la Santé, ni personne dans le gouvernement, se produire une telle situation».

La ministre a rappelé le contexte dans lequel cette situation s'est produite alors que les cas de COVID-19 se multipliaient à une vitesse effarante dans les centres de soins pour aînés à la suite de transferts pour libérer des hôpitaux. Elle assure que des mesures ont été prises pour mettre en tutelle des résidences qui n'offriraient pas les soins convenables aux bénéficiaires.