RESTAURANTS : une réouverture plus qu'attendue

Les Québécois ont pu aujourd'hui manger au restaurant pour la première fois depuis un mois. Une réouverture plus qu'attendue qui fait un grand bien, tant aux restaurateurs qu'aux clients.

Déjà ce matin, la clientèle tout sourire était au rendez-vous pour le déjeuner. Jusqu'à quatre personnes ou deux bulles familiales peuvent maintenant partager un repas en salle à manger, dont la capacité d'accueil est limitée à 50%.

Les prochains jours risquent d'être très achalandés.

«Les gens veulent revenir au restaurant! Ça été vrai lors des réouvertures passées, c'est encore vrai maintenant. J'ai des restaurateurs qui m'ont répondu que pour la Saint-Valentin, déjà leur carnet de réservations est très garni si ce n'est pas complet, donc on sent que les clients sont là.» -Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec

Le plus gros défi demeure toutefois la pénurie de main-d'oeuvre. Si les propriétaires de restaurants ont réussi à remplir leur frigo à temps pour la réouverture, on ne peut pas en dire autant pour le personnel.

Après quatre fermetures et réouvertures, Martin Vézina prévient qu'une autre fermeture serait fatale pour plusieurs restos.

«On ne pourra plus fermer à nouveau les salles à manger, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus jouer ce film-là. Il y a de l'endettement considérable dans notre secteur et c'est sûr qu'une autre fermeture, à cause de ces dettes-là, ça va être la fin pour plusieurs.» -Martin Vézina