Retour du karaoké et de la danse dans les bars du Québec

Les Québécois pourront recommencer à danser et à chanter dans les bars et restaurants. Les clients devront tout de même garder le masque, le passeport vaccinal continuera d'être requis et les tenanciers n'auront plus à tenir de registre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé une série d'assouplissements qui entreront en vigueur à la mi-novembre et du même souffle, a annoncé que le télétravail ne sera plus recommandé puisque la propagation de la COVID-19 est « sous-contrôle » dans la province.

« Les assouplissements seront effectifs le 15 novembre. La raison c'est qu'on n'a pas eu encore les impacts de ceux qui ont pris effet hier, comme le nombre de personnes dans les restaurants. » - Christian Dubé, ministre de la Santé

Depuis hier, les établissements peuvent ouvrir aux heures normales et accueillir des clients à pleine capacité, tout en gardant une distance d'un mètre entre les tables.

La consigne pour les rassemblements dans les résidences privées demeure la même pour l'instant, soit 10 personnes ou les résidents de trois maisons différentes. Le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, a lui aussi indiqué que la situation sera évaluée au cours du mois de novembre avant d'annoncer de nouveaux assouplissements.

Les assouplissements qui entreront en vigueur le 15 novembre : Restaurants et bars – Possibilité de danser et de rester debout (port du masque obligatoire) – Possiblité de chanter au karaoké (à 2 m de la foule, sinon port du masque obligatoire) – Abolition du registre obligatoire Rassemblements publics – Possibilité de rester debout dans les événements, congrès et spectacles – Fin des places assignées Sports hivernaux extérieurs – Hockey, patinage, ski de fond : pas de passeport vaccinal, mais respect de 1 m – Ski alpin : le passeport vaccinal sera exigé et le couvre-visage (foulard, cache-cou) devra être porté dans les télécabines fermées. Il n'y a plus de limite à la capacité d'accueil Gyms – Distance de 2 m levée lorsqu'il y'a port du masque Milieux de travail et écoles – Retour en présentiel au travail – Abolition du port du masque pour tous les élèves du secondaire lorsqu'ils sont assis dans leur local

Trop tôt pour Noël

La Santé publique ne veut pas dire pour l'instant si l'on peut espérer des assouplissements pour les Fêtes. Le Dr Arruda a répété qu'il fallait voir si les nouveaux assouplissements fonctionneront. Son collègue, le directeur général de la gestion de la pandémie au ministère de la Santé, Daniel Paré mise sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

« Mon objectif c'est nos jeunes, une dose avant Noël. On pense que ça va être la clé pour nous approcher d'une vie normale. C'est sur ce scénario que je travaille. » - Daniel Paré, directeur général de la gestion de la pandémie

Avec la collaboration d'Étienne Phénix, journaliste Noovo Info.