Retour du programme de procréation assistée

Le programme d'aide aux couples et personnes infertiles est de retour au Québec. Dès lundi prochain, l'État remboursera les frais d'un cycle de fécondation in vitro.

Le remboursement inclura deux stimulations ovariennes, une paillette de sperme, le transfert des embryons et l'entreposage des gamètes fécondés pendant un an. Les critères pour obtenir des crédits d'impôt sur des traitements non couverts par le régime d'assurance-maladie seront également assouplis en fonction du revenu.

Pour l'instant, les couples hétérosexuels, homosexuels femmes et les femmes seules sont admissibles.

Ce programme avait été aboli par les libéraux de Philippe Couillard. Son retour était une promesse de la Coalition avenir Québec.

« L’élargissement du crédit d’impôt remboursable pour le traitement de l’infertilité que nous annonçons aujourd’hui rend le programme plus accessible, moins restrictif et complémentaire au nouveau programme de procréation médicalement assistée. Nous estimons que cette bonification permettra de soutenir plus de 1 500 projets parentaux, ce qui est une excellente nouvelle pour les Québécoises et les Québécois qui désirent fonder ou agrandir leur famille. » - Eric Girard, ministre des Finances

L'infertilité affecte un couple sur six au Canada.