Rona et Réno-Dépôt mettent fin au rabais 50 ans et +

Plusieurs clients Rona et Réno-Dépôt ont reçu une désagréable surprise en se présentant à la caisse, mardi. Les franchises propriétés de l'Américaine Lowe's ont mis fin aux rabais pour les 50 ans et plus sans préavis.

Ils avaient droit à un rabais de 15% sur leurs achats chaque premier mardi du mois.

Les caissières n'avaient aucune idée du changement. Plusieurs employés ont dû se référer à la maison mère pour expliquer le changement de politique selon La Presse.

Lowe's dit travailler sur une promotion pour réduire ses prix à la totalité de ses clients. Elle est devenue propriétaire de Rona en 2016.

Depuis, elle peine à maintenir l'entreprise à flot. Plusieurs magasins ont fermé leurs portes ces derniers mois dans un effort de restructuration.