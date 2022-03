Sa pilule contraceptive l’envoie aux soins intensifs

Elle a 41 ans. Elle ne fume pas. Elle mange bien. Elle s'entraîne pour des triathlons et revient d'un séjour de 3 jours aux soins intensifs où elle a failli y laisser sa peau en raison des effets de la pilule contraceptive.

L'histoire commence par une blessure banale qui a les apparences d'un claquage musculaire pour la professionnelle des communications Maude Lapointe. Habituée aux petits bobos qui viennent avec l'entraînement physique régulier, elle fait des étirements et met de la glace en se disant que le mal finira par passer. Cinq jours plus tard, tout bascule. Maude se présente le souffle court à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à la mi-mars. Dès son arrivée, l'infirmière au triage voit sa blessure à la jambe. Elle prend sa pression et se tourne pour annoncer à ses collègues:

- « Elle fait une embolie pulmonaire. Dépêchez-vous. »

La suite est un feu roulant d'injections, d'examens et de scans pour confirmer la présence de plusieurs caillots sanguins, dont certains au coeur, en raison d'une thrombophlébite à la jambe.

« Ça a été un enfer, un cauchemar que je ne souhaite pas à personne. J'ai été heureusement bien pris en charge et on m'a transféré aux soins intensifs (...) Pourtant, je vais vous dire que mon coeur est très en forme et que je l'ai testé dans plusieurs défis sportifs. Il m'a dit (le médecin): une chance parce que la plupart des gens n'auraient pas survécu à ça madame. » - Maude Lapointe

Le personnel médical est unanime: la pilule contraceptive est la cause la plus probable à l'origine du trouble cardiovasculaire qu'a vécu Mme Lapointe. Elle avait recommencé son traitement hormonal environ un an avant l'incident après une pause de plusieurs années.

Courtoisie, Maude Lapointe en entraînement pour un de ses nombreux défis sportifs