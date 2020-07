SAINT-APOLLINAIRE: De nombreux policiers aux trousses de Martin Carpentier

Les recherches se poursuivent dans le secteur de Saint-Apollinaire sur la rive sud de Québec pour localiser Martin Carpentier, le père des deux fillettes retrouvées sans vie hier avant-midi.

Plus de 80 policiers participent à la traque pour localiser le principal suspect de l'enlèvement de Romy Carpentier, 6 ans et sa soeur, Norah 11 ans.

Les quads, un hélicoptère et un maître chien sont utilisés pour retrouver Carpentier. La Sûreté du Québec utilise également le drône, un outil qui permet de bonnes images à basse altitude. Ce matin, les Forces armées canadiennes sont arrivées en renfort avec un autre hélicoptère qui survole la région.

La Sûreté du Québec presse ceux et celles qui voudraient donner un coup de main aux policiers de rester à la maison.

«La population est très sensible face à ce qui se passe et on la remercie. Cependant la meilleure façon de nous aider c'est de faire les vérifications de votre propre terrain ou de vos dépendances et aussi dans vos déplacements au quotidien, c'est de faire le 911. On demande aux résidents de ne pas se déplacer sur les lieux de recherche ou d'opérations policières, ça vient compliquer le travail des policiers. Hier soir, une centaine de personnes ont envahi un boisé, à ce moment là l'escouade canine ne pouvait plus travailler.» Ann Mathieu, Sûreté du Québec