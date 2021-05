Saint-Hyacinthe: un suspect recherché par la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Daniel Lecouteur. L'homme de 40 ans est visé par un mandat d’arrestation pour séquestration et voies de fait causant des lésions.

Il aurait été impliqué dans une altercation sur l'avenue Saint-Simon, à Saint-Hyacinthe, jeudi soir, vers 23h30. Un homme a été arrêté sur place, mais le suspect a pris la fuite à pied.

Daniel Lecouteur mesure 1,78 mètre (5 pieds, 10 pouces) et pèse 70 kilos (154 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns et a des tatouages sur l'avant-bras droit.

Selon la SQ, il portait un chandail noir et gris ainsi qu'une casquette noire et blanche, au moment de sa fuite.

Quiconque aperçoit l'homme doit immédiatement communiquer avec le 911 et ne doit pas tenter de l'interpeller.

Toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.