Saint-Jean-sur-Richelieu: évitez le gaspillage d'eau

En cette veille de canicule, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande à ses citoyens d'éviter le gaspillage d'eau potable. Selon les autorités municipales cette demande est nécessaire pour conserver un niveau sécuritaire des réserves d’eau.

Arrosage extérieur

Qu’importe la journée, il est interdit d’arroser son stationnement ou les murs d’un bâtiment. Interdit également d’utiliser l’eau potable pour remplir une piscine ou un spa aux heures de pointe de même qu’alimenter un jeu d’eau de façon continue. L’arrosage mécanique est autorisé le soir seulement, entre 20 et 23 heures; les jours pairs si l’adresse du domicile est paire et les jours impairs si l’adresse est impaire. L’arrosage au moyen d’un système de gicleur programmable en réseau souterrain est seulement permis entre 3 h et 6 h, selon le même mode d’adresse pair / impair.

Quelques trucs pour économiser l'eau

Sachez que vous pouvez récolter l’eau de pluie au moyen d’un baril récupérateur et l'utilisez pour le potager et les fleurs.

Lavez la voiture avec une chaudière plutôt qu’au boyau vous fait économiser près de 400 litres d'eau.

Installez une toile solaire sur la piscine pour éviter l’évaporation d'eau.

Chaleur extrême dès le week-end

Selon MétéoMédia, le Québec connaîtra ses premières grosses chaleurs dès la fin de semaine. On prévoit des températures élevées accompagnées d'une forte humidité pendant 4 à 6 jours.

Pour plus de conseils et d'infos sur la réglementation en vigueur consultez le site web de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.