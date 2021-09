Sainte-Paule: l'enfant est sain et sauf, le suspect est maîtrisé

L'enfant de trois ans recherché depuis mardi après-midi, à Sainte-Paule au Bas-Saint-Laurent, est finalement de retour auprès de sa mère. Le suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec, dimanche.

Le corps policier a annoncé un peu avant 13h avoir maîtrisé l'individu qui s'était barricadé avec le bambin dans une résidence du Chemin de la Coulée-Carrier. L'enfant n'a pas été blessé.

#OpérationEnCours | Vers midi, l'homme de 36 ans a été maîtrisé par les policiers. Nous pouvons confirmer que l'enfant de 3 ans se trouvait dans la résidence et qu'il n’a pas subi de blessure. Le jeune garçon a été confié au soin de sa mère.

En matinée, la SQ avait confirmé être en contact avec le suspect.

L'opération policière autour de la résidence était en cours depuis samedi, en fin d'après-midi. Les négociations ont duré toute la nuit.

L'alerte Amber déclenchée mardi, a été levée dès que le duo a été localisé.

Recherches d'envergure

Les autorités ont ratissé les environs du village de Sainte-Paule, pendant cinq jours. Un homme de 36 ans a rapidement été soupçonné d'avoir enlevé le bambin sur un VTT.

Vendredi soir, des objets reliés aux disparus avaient été retrouvés dans le secteur forestier où les recherches étaient effectuées.

Par la suite, les agents ont utilisé des porte-voix et des haut-parleurs pour tenter de communiquer avec le suspect qui était considéré comme armé.

On ne sait pas encore quelles accusations seront portées contre l'homme et quand ce dernier comparaitra devant un tribunal.

Le travail des policiers a suscité un concert d'éloges sur les réseaux sociaux, notamment de la part du premier ministre François Legault, de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et du député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé.

La @SureteduQuebec confirme.



À Sainte-Paule, le suspect est arrêté et l’enfant est sain et sauf et se trouve avec sa mère. Au nom de toute la population, merci à l’ensemble des participants à l’opération. Nous sommes soulagés. 🙏