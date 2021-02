Saisie de bouteilles d'alcool de contrefaçon sur la Rive-Sud

Le Service de police de Longueuil a démantelé un stratagème de vente d'alcool de contrefaçon sur internet.

L'enquête qui s'est échelonnée sur 2 mois et baptisée ''Seigneur'' a permis de découvrir que les bouteilles d'alcool étaient vendues via les réseaux sociaux par une femme de Laval. Elle proposait même à ses clients la livraison après le couvre-feu à Laval, Montréal et sur la Rive-Sud moyennant un supplément monétaire.

Un stratagème qui coûte cher

La trafiquante fait face à des accusations de possession d'alcool dans le but d'en faire la vente, de vente d'alcool sans permis et de transport illégal de boissons alcooliques. Elle est aussi accusée de ne pas avoir respecté le couvre-feu.

Son véhicule a été saisi ainsi que plusieurs bouteilles d'alcool de contrefaçon. Il s'agit d'un stratégème qui va lui coûter cher puisqu'elle s'expose à des amendes d'environ 17,000 $.

En plus d’être présenté au Bureau des Infractions et Amendes, le dossier sera soumis au Ministère du Revenu pour étude.

Une vigie qui a porté fruit

Le tout a débuté grâce à une vigie qu'effectuaient les policiers du Service de police de Longueuil sur les réseaux sociaux et le web.

L'enquête a alors permis aux enquêteurs d’établir le fonctionnement structuré de la trafiquante et d’obtenir les autorisations judiciaires nécessaires permettant de perquisitionner sa résidence et son véhicule.

Certains éléments qui ont été saisis sont actuellement analysés et de nouvelles informations pourraient mener les enquêteurs vers la découverte de complices et permettre d’identifier les clients de ce trafic illégal.