Santé Canada approuve les dons de sang d'hommes homosexuels

Santé Canada accepte de mettre fin à la période d'attente de 3 mois pour le don de sang des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes.

Ottawa a annoncé jeudi, par communiqué, avoir acquiescé à la demande en ce sens de la Société canadienne du sang, laquelle entend mettre en place les changements approuvés d'ici au 30 septembre.

Cette décision ne va toutefois pas s'appliquer tout de suite au Québec.

La nouvelle approche qui sera mise en place permettra de n'exclure que «tout donneur qui a des comportements sexuels à risque élevé, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle», a précisé Santé Canada. Un nouveau questionnaire de sélection sera donc élaboré.

Les syndicats du Canada ont salué la décision du gouvernement.

«Il s'agit d'une étape positive dans la lutte contre la discrimination systémique actuelle des personnes 2SLGBTQI», a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC). «En mettant fin à l'interdiction du don de sang pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, le gouvernement et la Société canadienne du sang sont enfin en voie de mettre fin à cette pratique discriminatoire et non scientifique qui perpétue des stéréotypes homophobes et transphobes négatifs.»

De bon augure pour Héma-Québec

Au niveau provincial, donc du côté d’Héma-Québec, on espère pouvoir procéder à l'application de cet assouplissement attendu depuis longtemps dès le printemps 2023. On en est toujours à mettre en place, d'ici l'automne prochain, un critère plus inclusif de sélection des donneurs pour le plasma.

Il est prévu d’étendre cette mesure à tous les types de dons (sang, plasma et plaquettes) en 2023.

«C'est une excellente nouvelle parce qu'elle va exactement dans le sens des actions posées par Héma-Québec depuis 2021», s’est réjouie Héma-Québec par l’entremise de son porte-parole Laurent-Paul Ménard.

«Ce que ça signifie essentiellement, c'est que nous pourrons procéder plus rapidement pour la deuxième étape qui devrait s'implanter au printemps 2023 pour l'ensemble des dons de sang.»

(Avec la collaboration de Guillaume Théroux, Noovo Info)