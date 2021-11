Santé Canada donne le feu vert à la vaccination des 5 à 11 ans

Santé Canada autorise officiellement la distribution du vaccin Pfizer aux enfants de 5 à 11 ans. Il s'agit du premier vaccin approuvé pour les élèves du primaire.

Santé Canada recommande un délai d'attente minimum de 3 semaines seulement entre les deux doses du vaccin efficace à 91%. Ce n'est pas le cas du Comité consultatif national de l'immunisation d'Ottawa qui recommande plutôt 8 semaines d'attente puisqu'un «intervalle plus long entraîne une réponse immunitaire plus forte». Ce sera ultimement au Comité sur l'immunisation du Québec de trancher sur cette question. Le gouvernement Legault a affirmé cet automne qu'il souhaite administrer une première dose de vaccin d'ici Noël et la deuxième au début de 2022.