SANTÉ: Des ratios inhumains dans plusieurs CHSLD

La Fédération interprofessionnelle de la Santé (FIQ) en a assez des ratios démesurés entre le personnel soignant et les patients. Ils ont manifesté pour de meilleures conditions de travail devant le Centre d'hébergement René-Lévesque à Longueuil, ce matin.

On compte dans ce centre 224 patients pour 2 infirmières auxiliaires et 1 infirmière de nuit. Le syndicat a dressé devant la résidence 125 effigies de patients pour représenter la somme de travail que ça représente pour une seule infirmière.

Twitter FIQ

Autre exemple: le Manoir-Trinité, à Longueuil, compte 119 patients pour une seule infirmière auxiliaire pendant le quart de nuit.

D'ailleurs, la Montérégie-Est détient la palme des pires ratios professionnels en soins/patients selon la FIQ ce qui met en péril la sécurité des malades. Le palmarès complet des ratios dans l'ensemble des régions du Québec est disponible ICI.

« Ça ne peut plus durer. On a de la misère à avoir des gens qui postulent sur nos postes en CHSLD. On a aussi des gens qui quittent tous les jours parce que la charge de travail est devenue insoutenable, » Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

Le premier ministre François Legault a admis, hier, qu'il y avait une surcharge de travail pour le personnel soignant dans plusieurs établissement. Il s'est dit ouvert à certaines améliorations, mais pas à des hausses de salaire supérieures à l'inflation.