Santé mentale: financement pour 23 logements à Drummondville

Un projet de 23 logements pour personnes avec des troubles de la santé mentale à Drummondville recevra 4,3 millions de dollars.

Cette somme a été annoncée ce matin dans le cadre de la Seconde entente Canada-Québec concernant l’initiative pour la création rapide de logements.

Cette confirmation assure la viabilité de l’Ilot de solidarité qui sera situé dans le quartier Saint-Charles, derrière le IGA.

Pour la mairesse de Drummondville Stéphanie Lacoste, il s’agit d’un pas dans la bonne direction, quoiqu’il y a un « mais »…

« Je suis contente de voir que ça va se concrétiser, par contre, je vais être honnête : ce n’est pas suffisant pour combler la demande sur le terrain. Selon le plan de l’Office d’habitation de Drummond, on parle [d’un besoin] d’environ 300 logements abordables et 600 logements subventionnés sur environ un horizon de 7 ans. Donc avec 23 logements, on comprend qu’on est loin du compte, mais je suis heureuse parce que c’est un beau projet bien chapeauté par l’organisme l’Ensoleilvent, donc je ne peux que me réjouir de leur succès. » - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville