Santé publique Canada recommande le masque pour les 10 ans et plus

La Santé publique du Canada recommande officiellement le port du masque à l'école pour les élèves de 10 ans et plus. L’administratrice en chef de la Santé publique, Dre Theresa Tam, et le sous-administrateur, le Dr Howard Njoo, en ont fait l'annonce en point de presse ce midi à Ottawa.

L'Agence de santé publique du Canada a rédigé un guide contenant plusieurs mesures pour aider les provinces à préparer leur rentrée, marquée par la COVID-19.

La Santé publique du Canada appuie la réouverture des écoles en se basant sur deux principes, notamment le fait que la socialisation et l'apprentissage en classe sont très importants pour la réussite scolaire à long terme. De plus, les études démontrent que les enfants infectés présentent en général des symptômes légers et que les jeunes enfants sont moins susceptibles de transmettre le coronavirus.

Toutefois, les 10 ans et plus sont considérés comme pouvant transmettre la COVID-19 au même titre que les adultes, d'où les nouvelles recommandations et l'importance de limiter les interactions, selon la Santé publique canadienne.

« Parce que ça ne sera pas toujours possible de pratiquer la distanciation physique dans les écoles, on pourrait par exemple offrir des solutions de rechange à l'apprentissage en personne ainsi qu'ajouter des couches de protection, comme le port de masques non médicaux par le personnel et les élèves. » - Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la Santé publique canadienne

Plan attendu au Québec

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, doit dévoiler son plan révisé pour la rentrée au Québec la semaine prochaine. Il devrait annoncer le port du masque obligatoire au secondaire, mais pas au primaire.

Questionné à ce sujet aujourd'hui, le directeur national de la santé publique au Québec, Dr Horacio Arruda, a indiqué qu'il préférait attendre la présentation de la semaine prochaine avant de se prononcer.

« C'est une question très sérieuse et on va essayer d'être en cohérence avec toutes nos approches qu'on a ici au Québec. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on vous garantit qu'on va faire exactement la même chose qu'en Ontario ou ailleurs, parce que c'est un élément parmi d'autres. La position sera annoncée par les autorités au courant de la semaine prochaine. » - Dr Horacio Arruda

À Montréal, la directrice régionale de la santé publique a reconnu aujourd'hui que cette rentrée pose un défi important, particulièrement pour les plus vieux.

« On se prépare. Clairement, Montréal, c'est une ville avec plus de 12 cégeps, 13 collèges privés, 10 universités donc on aura à être bien prêts pour la rentrée scolaire avec nos partenaires de ces milieux-là. » - Dre Mylène Drouin

L’Ontario et l’Alberta ont déjà annoncé leurs couleurs et vont imposer le port du masque aux élèves dès la quatrième année du primaire.

