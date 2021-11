SAQ : hausse du prix de plusieurs vins dès la semaine prochaine

Pensez à faire vos réserves de bonnes bouteilles puisqu'après l'épicerie et l'essence, c'est le vin qui coûtera plus cher dès la semaine prochaine.

La SAQ annoncera demain une hausse de prix moyenne de 1,66 % sur 1332 produits disponibles en tout temps sur les tablettes. La majorité de ces vins seront augmentés dimanche. Une cinquantaine d'autres le seront le 30 janvier 2022, puisqu'ils sont présentement en promotion.

La Société d'État explique cette hausse par des défis sans précédent auxquels font face ses fournisseurs, dont la pénurie de main-d'œuvre et la hausse du prix des matières liées à l'embouteillage et au transport des produits (verre, bouchons, etc.).

Produits courants et en approvisionnement continu (représentent plus de 90 % des ventes de la SAQ sur une base annuelle)

Nombre de hausses de prix 1332 Montant moyen des augmentations 0,40 $ (1,66 %) Nombre de baisses de prix 68 Montant moyen des baisses 0,31 $ (-1,61 %)

Les changements climatiques dans plusieurs régions viticoles y sont aussi pour quelque chose.

Les producteurs de vin de la Bourgogne ont particulièrement été affectés par les aléas de la météo. Les prix de certains vins issus de cette région augmenteront de 11,8 %.

Les régions principalement touchées

Le terroir viticole français, dont la disponibilité de l’offre est fortement affectée par des intempéries, est associé aux hausses les plus importantes.

Région viticole Pourcentage d’augmentation de prix Bourgogne blanc 11,8 % Bourgogne rouge 7,5 % Beaujolais 5,1 % Loire 3,6 % Sud de la France 2,1 %

D’autres pays, touchés dans une moindre mesure par de mauvaises conditions climatiques, comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal voient des augmentations moyennes de 1,5 % pour leurs produits.