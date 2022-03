Savez-vous reconnaître les signes de cancer du sein?

Le cancer du sein est celui qui fait le plus grand nombre de décès chez les femmes de 30 à 49 ans avec un taux de 17% d'après la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ). L'organisme lance une nouvelle campagne de sensibilisation alors que la maladie s'attaque à des patientes de plus en plus jeunes.

La Fondation ne passe pas par quatre chemins pour inciter son jeune public à un auto-examen régulier avec le slogan: « C’est pas juste un cancer de matante. Observe tes seins, t’es pas trop jeune. »

« L’utilisation du terme « matante » ne vise pas à stigmatiser les femmes plus âgées qui sont également touchées par le cancer du sein, mais plutôt à susciter une réaction et une prise de conscience chez les femmes plus jeunes. Celles-ci ont possiblement vu des femmes plus âgées de leur entourage, dont des tantes, vivre avec un cancer du sein et ne pensent pas nécessairement qu’elles sont sujettes elles aussi à en développer un. » - extrait communiqué Fondation du cancer du sein du Québec

Le cancer du sein est le plus diagnostiqué chez les Québécoises de 30 à 49 ans.

UN GESTE SIMPLE QUI PEUT SAUVER DES VIES

La Fondation déplore le peu de prévention chez les femmes plus jeunes alors que le programme québécois de dépistage en cancer du sein s'adresse seulement aux femmes de 50 ans et plus. Cette tranche d'âge bénéficie d'une mammographie gratuite à chaque deux ans. Pourtant, s'il est pris à un stade précoce, le taux de survie atteint 99% pour le cancer du sein après 5 ans.

« L’observation des seins, c’est essentiel pour la santé des femmes. Il ne faut pas prendre pour acquis que ça arrive juste aux autres. Plus on est jeune, plus c’est agressif, plus c’est important. Deux minutes dans ta semaine. Ça peut te sauver la vie, » indique Émilie Jubinville qui a combattu un cancer du sein à 27 ans.

Les signes possibles de cancer du sein peuvent comprendre le changement de taille du ganglion, des écoulements, de l'eczéma ou une masse palpable.

Si la tendance se maintient, une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. Une femme sur 34 en mourra. La campagne de sensibilisation sera en cours jusqu'au 24 avril prochain.

Pour toute question en lien avec le cancer du sein, communiquez avec votre médecin de famille ou à la FCSQ au 1-855-561-ROSE.