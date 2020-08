Six accidents mortels sur les routes du Québec vendredi

Six accidents mortels ont été enregistrés par la Sûreté du Québec dans la seule journée de vendredi sur les routes de la province. Plusieurs impliquent des motocyclistes. C'est sans compter d'autres collisions mortelles survenues sur le territoire de corps de polices municipaux et non comptabilisés par la police provinciale.



D'abord vers 14h, à Notre-Dame-du-Portage, dans le Bas-Saint-Laurent, un homme de 70 ans de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a perdu la vie dans une sortie de route sur le chemin Fraserville. C'est un passant qui a remarqué la voiture dans le fossé. Elle aurait fait des tonneaux et même sectionné des arbres. La victime, Roger Soucis, aurait pu être victime d'un malaise.

En Estrie, un motocycliste a perdu la vie dans une collision vers 14h30, à l'intersection de la route 249 et du 11e rang, à Windsor. François Croteau, 25 ans, de Wotton, a succombé à ses blessures à l'hôpital. L'automobiliste qui circulait sur le 11e rang n'aurait pas vu arriver la moto, qui circulait sur la route 249. Il aurait alors effectué un virage à gauche, causant l'accident. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé.

Vers 15h, cette fois du côté de la zec Mazana à 150 km de Mont-Laurier, dans les Laurentides, c'est un jeune homme en motocross qui a perdu la vie alors qu'il s'adonnait à ce loisir avec un ami. Il a fait un face à face avec une camionnette dans un secteur isolé et a succombé à ses blessures. Le premier aurait eu le temps d'éviter la collision avec la camionnette qui arrivait à sens inverse, mais pas le deuxième. La victime est Nicolas Roy-Latour, 20 ans, de Lavaltrie.

Plusieurs motocyclistes succombent

La région de Lanaudière a été le théâtre de plusieurs accidents, dont un mortel. Un motocycliste dans la quarantaine a perdu la vie dans un accident impliquant une voiture sur la route 125, à Rawdon en soirée. La chute mortelle s'est produite vers 18h30 et le décès de Jérôme Harpin, 45 ans de Laval, a été constaté à l'hôpital.

« Le véhicule aurait effectué un demi-tour et ce faisant, aurait coupé la voie au motocycliste qui circulait un peu plus loin derrière. Ce dernier a tenté une manoeuvre d'évitement et a été éjecté de sa moto lors de l'impact. » - Béatrice D'Orsainville, porte-parole de la SQ

Toujours dans Lanaudière, on ne craint plus pour la vie d'une femme gravement blessée dans un accident impliquant cinq véhicules, à Saint-Calixte, vers 20h45 hier soir. Un des véhicules aurait dévié de sa voie pour se retrouver à sens inverse et percuter les autres. Deux autres personnes ont subi des blessures mineures.

En Montérégie, un motocycliste de 52 ans est décédé après être entré en collision avec un camion-remorque, vers 21h30 hier soir, à Saint-Nazaire d'Acton. L'accident est survenu à l'intersection du chemin Saint-Hyacinthe et du rang Brodeur.

« La conductrice du camion-remorque a effectué son arrêt obligatoire, mais elle n'aurait pas vu les motos arriver. La première sur trois est entrée en collision avec le camion-remorque du côté conducteur. La deuxième motocycliste a été éjectée et a glissé sur plusieurs mètres, mais on ne craint pas pour sa vie. Le conducteur de la troisième moto n'a pas été blessé. » - Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec

La conductrice du camion-remorque aurait pu avoir la vue obstruée par un arbre. L'alcool ne serait pas en cause. Une enquête est en cours pour bien comprendre toutes les circonstances.

Vitesse et distraction en cause?

Enfin, dans la région de Chaudière-Appalaches, Jeannot Deschênes, un homme de 40 ans de Saint-Damien, a été retrouvé mort après une sortie de route à Saint-Nérée, vers 21h45 vendredi soir. Les policiers ont été appelés pour un véhicule retrouvé à l'envers, aux abords du 8e rang. Il n'y avait personne à l'intérieur du véhicule à leur arrivée, mais l'homme a été retrouvé derrière, à proximité. Selon la Sûreté du Québec, il semble que le véhicule ait percuté un arbre. La vitesse pourrait être en cause.

Ces six accidents ne prennent pas compte de celui survenu à Saint-Jean-sur-Richelieu, un secteur desservi par la police municipale. Un motocycliste de 63 ans a perdu la vie dans une collision, sur le chemin du Grand-Bernier Sud à Saint-Eugène. Il a été percuté par un véhicule vers 18h hier soir.

Le conducteur aurait eu une distraction et aurait dévié de sa voie pour se retrouver à sens inverse, selon le journal Le Canada Français. L'homme de 30 ans de Saint-Blaise-sur-Richelieu n'a pas été blessé. On ignore si des accusations seront portées.

La Sûreté du Québec rappelle aux usagers de la route de demeurer prudents dans leurs déplacements, alors que le bilan routier cet été est déjà très sombre.