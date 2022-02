Six projets de logements sociaux et abordables en Mauricie

Six projets de logements sociaux et abordables reçoivent 28,7 millions de dollars en Mauricie.

Concrètement, ce sont 80 logements qui sont financés à Trois-Rivières, La Tuque et Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Ces montants ont été dévoilés ce matin dans le cadre de la Seconde entente Canada-Québec concernant l’initiative pour la création rapide de logements.

Ces derniers seront construits d’ici la fin de 2022 et s’adresseront à une clientèle aux besoins particuliers.

On parle entre autres d’habitations destinées à des femmes et enfants victimes de violence conjugale ou familiale, aux ainés, aux populations autochtones, aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir et aux personnes handicapées.

Trois-Rivières :

Milieu de vie communautaire pour familles autochtones | 42 logements

Maison de Connivence | 2 logements

Habitations communautaires Mauricie/Centre-du-Québec | 12 logements

La Tuque :

Les Appartements Libère-Toit | 32 logements

Projet MAMIK | 10 logements

Sainte-Geneviève-de-Batiscan :