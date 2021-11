SONDAGE: 45% des Canadiens bouderont les règles sanitaires aux Fêtes

De nombreux Canadiens n'hésiteront pas à larguer les règles sanitaires quand la visite se présentera à la porte dans le temps des Fêtes. Près d'un répondant sur deux (45%) distribuera bisous et poignés de main malgré la COVID-19 selon un nouveau sondage Léger.

Les contacts physiques seront encore plus nombreux entre les plus jeunes avec une proportion de 52% chez les 18 à 34 ans

Il y aura de l'affection et peut-être même aussi des tensions dans de nombreux foyers puisque 47% des participants au coup de sonde demanderont à leurs convives s'ils sont vaccinés avant de les inviter. Un peu plus d'un Canadien sur 3 seulement (35%) est prêt à célébrer les Fêtes avec des personnes non adéquatement vaccinées. La population est aussi plus confiante alors que 51% des répondants pensent que le pire de la pandémie est derrière nous tandis que le Canada s'apprête à vacciner les jeunes de 5 à 11 ans contre la COVID-19.

Par ailleurs, 18 % des personnes interrogées prévoient prendre l'avion pour visiter parents ou amis cette année. Seulement 9% des répondants prendront un vol pour une destination vacances à Noël.

Le sondage web a été réalisé du 19 au 21 novembre auprès de 1 547 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. La marge d'erreur est de ± 2,49%19 fois sur 20.