SONDAGE: Les Québécois s'inquiètent pour la réussite scolaire

Près de 3 Québécois sur sur 4 s'inquiètent de la réussite scolaire de nos jeunes selon un sondage CROP pour le compte de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Une écrasante majorité (95%) demande des investissements en éducation pour passer au travers de la crise sanitaire.

77% des répondants croient que la pandémie aura également des impacts à long terme sur le décrochage scolaire. Pour la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, il s'agit d'une démonstration sans équivoque que l'éducation doit être l'une des priorités du gouvernement Legault.

«La population est très inquiète sur le manque de ressources pour aider les élèves (84%). Les parents sont très inquiets là-dessus. Les gens sont aussi préoccupés par le manque de ressources humaines et matérielles.»

1 000 Québécois de 18 ans et plus ont participé au sondage entre le 2 et le 10 décembre.