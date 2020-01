Sondage: les résolutions du Nouvel An ne durent pas très longtemps!

C'est bien connu: il n'est pas facile de respecter les résolutions prises au Nouvel An. Un nouveau sondage démontre que les Américains auront abandonné leurs bonnes intentions d'ici à samedi 1er février.

Le coup de sonde, rapporté par le New York Post, révèle que la moyenne des résolutions ne durent pas au-delà de 32 jours.

68% des répondants ont d'ailleurs déclaré avoir déjà lâché la serviette. D'ailleurs, un Américain sur sept ne croirait pas réellement en sa capacité de respecter ses résolutions.

Le manque de discipline et un horaire chargé sont les raisons les plus évoquées pour ne pas rester dans le droit chemin, suivis de la pression des pairs et de la société.

Parmi les gens qui souhaitent à tout prix atteindre leurs objectifs, 41% s'assurent de les répéter à leur entourage pour se motiver et 37% demande l'aide d'un proche pour y arriver.

Certaines personnes seraient même prêtes à dépenser plus de 15 000$, simplement pour que quelqu'un s'assure qu'elles respectent leurs résolutions de la nouvelle année!