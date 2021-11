SONDAGE: Les travailleuses en CPE à bout de souffle

Alors que des dizaines d'éducatrices en CPE affiliées à la CSQ sont en grève partout au Québec, 8 travailleuses sur 10 disent être épuisées par leurs conditions d'emploi selon un nouveau sondage. D'ailleurs, 69% ont songées à quitter le milieu ces 3 dernières années.

En plus de la grève des syndiqués de la CSQ lundi et vendredi, les éducatrices en CPE de la CSN sortiront également dans la rue mardi, mercredi et jeudi. Les éducatrices et les travailleurs de soutien veulent de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires en contexte de pénurie.

« Ce n'est certainement pas avec une prime pour le travail de 40 heures et plus que l'on va régler ce problème! C'est pourtant ce que le gouvernement s'entête à offrir aux intervenantes en CPE dans sa dernière offre à la table de négociation » - Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

Une autre journée de négociation est prévue jeudi avec le gouvernement Legault.

Les syndiquées dénoncent en majeure partie (78%) les tâches multiples et le manque de temps comme principales causes de la surcharge de travail. Les enfants aux besoins particuliers et la pénurie de main-d'oeuvre suivent avec des proportions de 65% et 60%.

Le coup de sonde auprès de 1 099 intervenants a été effectué du 15 au 17 octobre dernier.

