SONDAGE : Moins de Québécois prendront des vacances cet été

Moins de Québécois vont prendre des vacances cet été en raison de la pandémie selon un sondage Léger mené pour le CAA-Québec.

50% des répondants vont prendre congé, comparativement à 74% l'an dernier. Le tiers des répondants n'ont pas l'intention de prendre de vacances, 19% en raison d'une mauvaise situation financière.

Près d'un vacancier sur deux a l'intention de voyager au Québec (46% en 2020 - 44% en 2019) et le tiers prévoit tout simplement rester à la maison (31% en 2020 - 15% en 2019)

Seulement 5% des Québécois prévoient voyager dans une autre province canadienne, 2% aux États-Unis et 4% ailleurs dans le monde, ce qui constitue une forte baisse.

85% ont l'intention de voyager en voiture ou en VR, contre 73% l'an dernier.

Parmi les activités prisées cet été, on retrouve : visiter parents et amis, randonnée, escapade routière, rénovations, vélo et camping. À l'inverse, les événements culturels et sportifs, la plage, le magasinage, les événements familiaux et les croisières sont moins populaires.

Ce sondage a été mené auprès de 1000 répondants, entre le 19 et le 23 mai 2020.