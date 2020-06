Sondage Numéris: Les stations de Bell Média accompagnent les auditeurs durant la crise de la COVID

Les équipes du 107.3 ROUGE et d’ÉNERGIE 94.3 ont accompagné les auditeurs du Grand Montréal et tiennent à souligner leurs efforts et leur résilience dans la crise actuelle de la COVID-19. Les deux stations les remercient chaleureusement d’avoir été là, avec elles, au quotidien, au cours des dernières semaines qui ont été particulièrement exceptionnelles.

L'émission du retour à la maison VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES au 107.3 ROUGE demeure l'émission francophone #1 au Québec et au Canada, pour un 7e sondage consécutif!

« Nous sommes extrêmement fiers de souligner que pour un 7e sondage consécutif, le show du retour avec Véro et ses fantastiques demeure no 1 francophone à travers le pays. C’est Jay du Temple qui prendra les commandes cet été pour une version estivale où les ingrédients du meilleur show seront conservés, soit des fantastiques divertissants et beaucoup de fous rires! », a déclaré Patrice Croteau, directeur produit, 107.3 Rouge.

Dès le 29 juin, L’ÉTÉ C’EST FANTASTIQUE démarre avec Jay Du Temple au micro. Ses collaborateurs seront Catherine Brunet, Marie-Eve Perron, Christine Morency, Pierre-François Legendre, Sam Breton et Mathieu Dufour (Math Duff). À compter du 8 juin, dès 5 h 25, Phil Branch, Laurence Bareil et Guillaume Pineault formeront le nouveau trio de l’été d’ON EST TOUS DEBOUT. Julie St-Pierre est toujours au micro de ROUGE AU TRAVAIL, en semaine, et ne proposera que des hits! De son côté, Phil Branch animera LA PLAYLIST DE L’ÉTÉ, du lundi au jeudi, à midi.

ÉNERGIE 94.3 poursuit sa lancée!

Grâce à sa recette gagnante, la station est toujours la radio musicale #1 à Montréal auprès des hommes 25-54 ans!

« À ÉNERGIE 94.3, on a du fun, on diffuse des classiques, mais on est surtout solidaires avec les Montréalais. Dans Le BOOST!, Philo Lirette, Kim Rusk, Olivier Martineau, Martin Lemay et François Pérusse ont livré un travail incroyable ces dernières semaines, permettant au show du matin d’être toujours l’émission musicale no 1 du matin chez les gars 25-54 ans », a affirmé Benoît Simard, directeur contenu ÉNERGIE.

À compter du 29 juin, dans LE BOOST!, Pierre Pagé sera entouré de Rémi-Pierre Paquin et de Christine Morency. Du côté de ÇA RENTRE AU POSTE, dès le 22 juin, Richard Turcotte sera au micro sur l’ensemble du réseau en compagnie de Jonathan Roberge et de Mahée Paiement. Julibou continuera d’accompagner les auditeurs pendant la journée avec VOS CLASSIQUES AU TRAVAIL. Entre midi et 13 h, Pierre Pagé prend le relai avec LE ROAD TRIP ÉNERGIE.

Source de Rouge FM : Numéris PPM/Cahiers, Printemps 2020, T2+/T12+, Rayonnement total, Auditoire moyen (AMM/AMQH), Rang parmi les émissions réseau du retour dans leur bloc horaire respectif.

Source d’ÉNERGIE : Numeris, Printemps 2020, Mtl Franco, H25-54, Part d’écoute (%), Lu-Di 2h-2h & Lu-Ve 5h30-9h, CKMF-FM.