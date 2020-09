Sondage Numéris : les stations de Bell Média grandes gagnantes à Montréal!

La saison estivale a été exceptionnelle pour ÉNERGIE 94.3 : la station obtient son meilleur résultat en 12 ans, devenant la nouvelle radio no 1 à Montréal franco chez les adultes 25-54 ans.

Elle demeure également la radio musicale no 1 à Montréal franco chez les hommes 25-54 ans! Ces dernières semaines, les auditeurs étaient là pour entendre le son unique de la station!

En semaine, la solide équipe radio du BOOST! de Montréal a permis au show du matin d’être l’émission musicale no 1 chez les adultes 25-54 ans! De son côté, ÇA RENTRE AU POSTE est l’émission du retour no 1 chez les adultes 25-54 ans!

Cet été, ÉNERGIE 94.3 a obtenu autant de succès la fin de semaine : la station était no 1 chez les adultes 25-54 ans grâce, entre autres, aux plus gros classiques entendus dans les WEEKENDS ÉNERGIE.

« Depuis plusieurs mois, on sent grandir l’engouement pour ÉNERGIE! Les no 1 obtenus cet été sont le résultat du travail acharné de la part de toute l’équipe réalisé pendant la dernière année. Notre promesse est claire et les auditeurs en redemandent : plus de classiques, plus de fun! Avec les Olivier Martineau, Philippe Bond, Jonathan Roberge, François Pérusse et Maxim Martin au micro, on peut dire qu’on va certainement livrer la marchandise cet automne! », a déclaré Benoît Simard, directeur contenu, ÉNERGIE.