Sondage Numeris : Les stations de radio de Bell Média sont au sommet

C'est jour de fête à Rouge et Énergie alors que sont dévoilés les résultats des sondages pour l'hiver 2019-2020.

VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES trône une fois de plus au sommet du palmarès comme étant l’émission francophone du retour la plus écoutée au pays, et ce pour un sixième sondage consécutif! De son côté, ÉNERGIE 94.3 a obtenu son meilleur sondage auprès des adultes 25-54 ans depuis sept ans!

107.3 Rouge : toujours au sommet de l’écoute radio à Montréal

L’automne a été une saison de radio fantastique! Véronique Cloutier et ses collaborateurs ont offert des moments de radio exceptionnels, permettant au show d’être l’émission musicale du retour la plus écoutée à Montréal, au Québec et au Canada. Le trio Mélanie Maynard, Dominic Arpin et Marjorie Vallée se démarque également au micro : ON EST TOUS DEBOUT est l’émission du matin la plus écoutée chez les femmes 25-54 ans. De son côté, ROUGE AU TRAVAIL, avec Julie St-Pierre, est une fois de plus l’émission la plus écoutée l’après-midi à Montréal chez les 25-54 ans.

« Nous sommes tellement heureux de ces fantastiques résultats! Les auditeurs ont fait leur choix avec une émission du matin en santé et surtout un retour à la maison avec Véro et ses fantastiques qui demeurent no 1 francophone sondage après sondage, et ce, à travers le Canada », a déclaré Patrice Croteau, directeur produit, 107.3 Rouge.

ÉNERGIE 94.3 demeure la radio musicale no 1 à Montréal auprès des gars 25-54 ans

Grâce au travail des équipes d’animateurs et d’animatrices qui se sont dépassées, LE BOOST!, VOS CLASSIQUES AU TRAVAIL et MIDI+ sont les émissions musicales no 1 à Montréal chez les hommes 25-54 ans dans leur tranche horaire respective.