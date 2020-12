Sondage Numéris: Résultats extraordinaires pour les stations de Bell Média!

L’automne a été sensationnel pour ÉNERGIE 94.3 : la station obtient son meilleur résultat d’écoute depuis le début de la mesure par PPM en 2008.

Ainsi, ÉNERGIE 94.3 devient la radio musicale no 1 au Canada et se classe no 1 à Montréal, devant le 98,5 FM ! Au cours des dernières semaines, les auditeurs ont choisi massivement le son unique de la station !

En semaine, Pierre Pagé et Philippe Bond ont permis à C’T’ENCORE DRÔLE d’être l’émission du midi no 1. La fin de semaine, les émissions STÉRÉO MIKE, LES WEEKENDS ÉNERGIE et LE 5@8 permettent à ÉNERGIE d’être nos 1, de 9 h à 20 h.

Cet automne, LE BOOST!, ÇA RENTRE AU POSTE et LE ROCKSHOW ont été les émissions musicales no 1 dans leurs cases horaires respectives.

« Nous avions promis Plus de classiques, plus de fun ! aux auditeurs de ÉNERGIE et nous sommes fiers de constater que ceux-ci nous suivent et en redemandent. Être la radio musicale no 1 au Canada, c’est exceptionnel et c’est le résultat des efforts soutenus de toute l’équipe. Avec Philo Lirette, Kim Rusk, Olivier Martineau, François Pérusse, Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel et Maxim Martin, on compte poursuivre sur notre lancée cet hiver! », a déclaré Benoît Simard, directeur de contenu, ÉNERGIE.

Le 107.3 Rouge diffuse toujours l’émission francophone du retour no 1 au pays grâce à VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES.

Rouge a fait des gains d’auditoire dans plusieurs cases stratégiques. Le 107.3 est également la radio musicale la plus écoutée en streaming à Montréal.

« L’évolution de nos résultats d’écoutes confirment que nous avons fait les bons choix en positionnant dans la programmation du 107.3 Rouge des personnalités appréciées des auditeurs et des hits musicaux no 1. Les sondages confirment la progression du 107.3 Rouge dans plusieurs cases horaires stratégiques de la grille avec les émissions ON EST TOUS DEBOUT, L’HEURE DU LUNCH, ROUGE AU TRAVAIL et PHIL LE WEEK-END. L’émission VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES profite également d’un gain d’écoute et solidifie son statut d’émission du retour francophone no 1 au Canada. Avec l’arrivée d’Anne-Élizabeth Bossé, de Meeker Guerrier et de Marie-Lyne Joncas dans la famille Rouge cet automne, en plus d’un alignement musical composé de no 1, nous sommes convaincus que nous continuerons sur notre lancée en 2021, une année qui s’annonce prometteuse à tous les niveaux ! », a affirmé Patrice Croteau, directeur produit, 107.3 Rouge.

Les équipes de ÉNERGIE 94.3 et du 107.3 Rouge souhaitent offrir leurs meilleurs vœux du temps des Fêtes à tous leurs auditeurs et s’engagent à offrir une programmation divertissante, réconfortante et rassembleuse au cours des prochaines semaines.

Note : Tous les résultats cités dans ce communiqué concernent l’auditoire cible des adultes âgés entre 25 et 54 ans.

