SONDAGE: Un Canadien sur 6 retourne ses cadeaux de Noël non désirés

Noël est passé et peut-être avez-vous reçu des cadeaux qui ne vous plaisent pas. Pourquoi ne pas les retourner où ils ont été achetés? Il semble que c'est une tendance de plus en plus populaire au Canada, surtout chez les jeunes, selon une enquête réalisée pour le compte de FedEx.

Un Canadien sur six a admis qu'il retourne généralement certains cadeaux reçus, selon cette enquête. Les jeunes de 22 ans et moins, la génération Z, sont les champions des retours pendant les Fêtes à 21%. C'est le double du taux des baby-boomers, qui se chiffre à 11%.

« La génération Z est sans aucun doute le moteur des retours de cadeaux au Canada. En fait, notre enquête révèle que 52 % des membres de la génération Z ont retourné des cadeaux pour être remboursés ou obtenir un crédit. Cette génération continuera de contribuer à augmenter le contrôle des consommateurs sur leurs achats. » - Lisa Lisson, présidente de FedEx Express (par voie de communiqué)

Mais attention, parmi ceux qui retournent leurs cadeaux, plusieurs ont indiqué que les présents offerts par certains membres de la famille en particulier sont plus susceptibles d'être renvoyés! C'est le cas de ceux offerts par nos mères, à 36 %, alors qu'on a davantage tendance à garder ceux faits par nos grands-parents. Il faut dire que le magasinage en ligne a facilité le processus de retour d'achat dans les dernières années.