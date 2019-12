Sondages Numéris: les stations de Bell Média grandes gagnantes à Montréal!

Le Boost!, Ça rentre au poste, Vos classiques au Travail et Midi+ sont les émissions musicales no 1 chez les hommes 25-54 ans.

« Cet automne, ÉNERGIE 94.3 a proposé plus de classiques et plus de fun. Une recette gagnante! Énergie 94.3 est la radio musicale no 1 chez les hommes 25-54 ans et le mérite revient à toute l'équipe! » Benoît Simard, directeur contenu, Énergie