Souvenirs de Jean Béliveau aux enchères

Avis aux fans inconditionnels de hockey. Des souvenirs de Jean Béliveau pourraient être à vous, à condition d'avoir quelques milliers de dollars en trop dans votre compte de banque.

80 objets ayant appartenu à l'ancien capitaine des Canadiens sont mis aux enchères, dont les patins qu'il avait dans les pieds lors de son 500e but au vieux Forum en 1971, le chandail du tricolore qu’il portait lors de la saison 1962-63 et une bague en or du championnat de la Coupe Stanley de 1958-1959.

Une mise a notamment été faite sur le chandail arborant le numéro 4 à près de 12 000 dollars américains.

La vente aux enchères se termine le 25 février sur le site de la firme québécoise Classic Auctions. L'argent de la vente sera remis aux enfants et petits-enfants de Jean Béliveau décédé le 2 décembre 2014, à l'âge de 83 ans. M. Béliveau avait succombé à une pneumonie à sa résidence de Longueuil.

Quelques-uns des objets sont actuellement exposés au Centre Bell:

Les patins que Jean Béliveau avait dans les pieds lors de son 500e but en 1971 - Elizabeth Zogalis, CJAD

Une bague en or du championnat de la Coupe Stanley de 1958-1959 - Elizabeth Zogalis, CJAD

Des trophées de Jean Béliveau - Elizabeth Zogalis, CJAD

