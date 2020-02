Super Bowl: Les yeux tournés vers Laurent Duvernay-Tardif

McGill Alumni Headed To SuperBowl LIV https://t.co/oLSRWzto26 via @BullandBearMUS #CFL #Stamps

Des ailes et des ailes...

75 millions d'ailes de poulet seront mangées au Canada dimanche après-midi durant le Super Bowl. 20 millions de morceaux de poulets ont été produits dans les usines québécoise d'Olymel et Exceldor, selon le Journal de Montréal. Les saveurs les plus en vogue sont barbecue et poulet Buffalo. Il y a aussi beaucoup de poulet qui va se manger dans les brasseries sportives. À elle seule, la Cage s'attend à accueillir plus de 15 000 personnes pour la journée la plus achalandée de l'année.

Jennifer Lopez et Shakira assureront le spectacle de la mi-temps. Le match sera diffusé ce soir à 18h30.



Avec la collaboration d'Andrée-Anne Barbeau, journaliste Bell Média