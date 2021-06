Système de vaccination à Ottawa: la grogne grimpe

Le maire d'Ottawa demande au gouvernement de Doug Ford 40,000 vaccins supplémentaires.

Selon Jim Watson, la province a ouvert trop rapidement les réservations à de nouveaux groupes d'âge alors que la ville n'a pas encore toutes les doses pour répondre à la demande.

Dans une lettre adressée au premier ministre, Monsieur Watson a également soulevé les nombreux problèmes pour accéder au système de prise de rendez-vous en ligne.

Hier, les personnes de 70 ans et plus et celles qui ont reçu leur première injection avant le 18 avril, sont devenues admissibles pour devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose.

Cependant plusieurs d'entre elles qui se sont branchées en ligne pour faire leur réservation se sont plutôt butés à un mur.

Selon les responsables de la vaccination de la ville d'Ottawa, le système de réservation a été submergé de demandes au cours de la journée de lundi.